Александру Емельяненко пророчат «вынос» от Кадырова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/568/12841568/RIAN_5612282.HR-pic905-895x505-50924.jpg">

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал возможный бой между Александром Емельяненко и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, передает «СЭ».

По словам Исмаилова, он не верит в организацию поединка, однако считает, что Кадыров сильнее.

«Вынесет ли Рамзан Ахматович Александра Емельяненко? Запросто. Реально в этот бой не верю. Но Рамзан его вынесет, я думаю», — сказал он.

3 апреля Емельяненко встретится с Исмаиловым в бою в тяжелом весе на турнире ACA 107.

Ранее Исмаилов раскритиковал Емельяненко за нокаут Михаила Кокляева.