Александру Емельяненко пророчат «вынос» от Кадырова
Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал возможный бой между Александром Емельяненко и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, передает «СЭ».
По словам Исмаилова, он не верит в организацию поединка, однако считает, что Кадыров сильнее.
«Вынесет ли Рамзан Ахматович Александра Емельяненко? Запросто. Реально в этот бой не верю. Но Рамзан его вынесет, я думаю», — сказал он.
3 апреля Емельяненко встретится с Исмаиловым в бою в тяжелом весе на турнире ACA 107.
Ранее Исмаилов раскритиковал Емельяненко за нокаут Михаила Кокляева.