Щербакова второй раз подряд выиграла ЧР по фигурному катанию

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Ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова второй раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию.

Спортсменка оказалось сильнее всех в соревнованиях среди женщин-одиночниц. За свою произвольную программу Щербакова получила от судей 181,94 балла, что является новым мировым достижением, которое из-за правил Международной федерации конькобежцев не будет засчитано.

В сумме за два соревновательных дня фигуристка набрала 261,87 балла.

Серебряную медаль с отставанием в два балла получила Алена Косторная, лидировавшая после короткой программы.

Бронза досталась еще одной ученице Этери Тутберидзе Александре Трусовой, которая в сумме набрала 226,34 балла.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валерия Шульская осталась разочарована снятием Евгении Медведевой с произвольной программы на чемпионате России.