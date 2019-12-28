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Ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова побила мировой рекорд в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Красноярске.

За свое выступление спортсменка получила 181,94 балла, тем самым установив новое мировое достижение.

Стоит отметить, что данный результат не будет признан официальным, так как он не соответствует одному из важнейших критериев Международной федерации конькобежцев.

Это достижение установлено на национальном уровне, а не на интернациональном, поэтому как мировой рекорд считаться не будет.

Ранее сообщалось, что Валерия Шульская осталась разочарована снятием Евгении Медведевой с произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию