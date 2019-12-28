Медведева снялась с чемпионата России
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отказалось от выступления на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный список участниц турнира.
Напомним, что соревнования проходят в Красноярске с 26 по 29 декабря. Недавно завершились выступления спортсменок в короткой программе, по итогам которой Медведева оказалась на пятом месте. Также у фигуристки сливался конек, замену которому в Красноярске найти не удалось.
До ухода из первенства страны на счету Медведевой было 71,08 балла.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева чисто сделала четверной тулуп на тренировке.