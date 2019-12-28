Телегин о разводе с Пелагеей: двум сильным личностям тяжело уживаться
Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Иван Телегин рассказал о том, почему принял решение разорвать отношения с известной российской певицей Пелагеей.
По словам хоккеиста, он рад тому, что провел какое-то время с музыканткой, такдже спортсмен подчеркнул, что будет всегда благодарен экс-супруге за все, что они пережили вместе. Также Телегин отметил, что они оба являлись сильными личностями, поэтому им стало тяжко уживаться вместе.
«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!
Пусть в вашей жизни всегда и все получается. Всем добра и с наступающим Новым годом!» — написал игрок армейской команды в Instagram.
Напомним, что в 2017 году у пары родилась дочь.
Ранее сообщалось, что СМИ заподозрили Телегина и Пелагею в разрыве отношений.
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Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же, свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации, хотелось бы внести немного ясности. Все мы мечтаем встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу! Пусть в вашей жизни всегда и все получается. Всем добра и с Наступающим Новым годом!