Телегин о разводе с Пелагеей: двум сильным личностям тяжело уживаться

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Иван Телегин рассказал о том, почему принял решение разорвать отношения с известной российской певицей Пелагеей.

По словам хоккеиста, он рад тому, что провел какое-то время с музыканткой, такдже спортсмен подчеркнул, что будет всегда благодарен экс-супруге за все, что они пережили вместе. Также Телегин отметил, что они оба являлись сильными личностями, поэтому им стало тяжко уживаться вместе.

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!

Пусть в вашей жизни всегда и все получается. Всем добра и с наступающим Новым годом!» — написал игрок армейской команды в Instagram.

Напомним, что в 2017 году у пары родилась дочь.

Ранее сообщалось, что СМИ заподозрили Телегина и Пелагею в разрыве отношений.