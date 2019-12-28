Фанаты Загитовой подготовили перфоманс на чемпионате России

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Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой устроили перформанс в честь любимой спортсменки на трибунах чемпионата России в Красноярске.

Напомним, что в этом году фигуристка пропускает турнир, а также весь сезон, так как приостанавливает карьеру на неопределенный срок.

«Пусть никто не думает, что мы забыли об Алине. Мы всегда про нее помним и любим. Все надеются, что она примет то решение, которое понравится ей. А мы поддержим ее всегда и везде. Спасибо тебе, Алина, за все, что ты для нас сделала», — заявил один из поклонников 17-летней спортсменки.

Ранее была опубликована запись проката двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.