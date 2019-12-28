Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ — 2020
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ — 2020, передает «Чемпионат».
Встречи пройдут 24-26 января в Сент-Луисе, сообщает американский журналист Том Гулитти в Twitter.
Отмечается, что отечественный нападающий принял решение воспользоваться отведенной неделей на Звездный уик-энд, чтобы залечить повреждения и должным образом потренироваться к плей-офф НХЛ.
Стоит заметить, что для россиянина Матч всех звезд мог стать восьмым в карьере.
Ранее три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину».