Ковальчук может стать одноклубником Овечкина
Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может стать одноклубником обладателя Кубка Стэнли — 2018 Александра Овечкина. Об этом сообщает Тhefourthperiod.
По информации источника, столичная команда намерена углубить скамейку. По мнению клуба, 36-летний воспитанник московского «Спартака» идеально подходит на эту роль.
Напомним, что в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук набрал девять очков в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что представляющий в России интересы Ильи Ковальчука агент Юрий Николаев прояснил будущее хоккеиста.