Ковальчук может стать одноклубником Овечкина

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Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может стать одноклубником обладателя Кубка Стэнли — 2018 Александра Овечкина. Об этом сообщает Тhefourthperiod.

По информации источника, столичная команда намерена углубить скамейку. По мнению клуба, 36-летний воспитанник московского «Спартака» идеально подходит на эту роль.

Напомним, что в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Ковальчук набрал девять очков в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что представляющий в России интересы Ильи Ковальчука агент Юрий Николаев прояснил будущее хоккеиста.