Опубликовано видео лучшего проката в короткой программе ЧР

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Опубликовано видео лучшего проката в короткой программе среди женщин-одиночниц на проходящем в настоящее время в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию.

Лидирующая после короткой программы 16-летняя Алена Косторная набрала за свое выступление 89,96 балла. Данный результат является мировым рекордом.

Полная запись проката доступна на сайте Первого канала.

Ранее сообщалось, что ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная стала лучшей после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.