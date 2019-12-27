Щербакова рассказала о волнении перед выступлением на ЧР

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Ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова рассказала о волнении перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Красноярске. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, она испытывала определенный мандраж на старте своей программы.

«В этом году у меня присутствует волнение, так как все-таки мы отбираемся на главные старты. Я концентрировалась, контролировала каждое движение. При этом, с удовольствием каталась до последнего прыжка», — сказала Щербакова.

Ранее сообщалось, чтороссийская фигуристка Евгения Медведева проиграла почти 20 баллов Алене Косторной после короткой программы