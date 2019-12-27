Фигуристка Косторная: удивилась словам Тутберидзе после проката
Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, после проката Этери Тутберидзе наградила ее теплыми словами.
«Это был мой лучший прокат. Я радовалась не столько баллам, полученным от судей, сколько теплым словам, которые мне сказала Этери Георгиева. Конкретизировать не буду, но она похвалила», — сказала спортсменка.
Ранее сообщалось, что Мария Бутырская рассказала о своих ожиданиях от выступления Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию.