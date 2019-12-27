Косторная прокомментировала слухи о своем снятии с ЧР

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Отечественная спортсменка Алена Косторная прокомментировала слухи о своем снятии с чемпионата России по фигурному катанию. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, она до последнего момента не знала о ходящих вокруг нее слухах.

«Данил Маркович перед самым отлетом на стойке регистрации показал мне статью, где якобы говорится о том, что я пропускаю чемпионат страны. Оказывается, что в таких делах теперь у нас все решает Instagram», — сказала Косторная.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова осталась довольна прокатом в короткой программе на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске. .