Косторная прокомментировала слухи о своем снятии с ЧР
Отечественная спортсменка Алена Косторная прокомментировала слухи о своем снятии с чемпионата России по фигурному катанию. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, она до последнего момента не знала о ходящих вокруг нее слухах.
«Данил Маркович перед самым отлетом на стойке регистрации показал мне статью, где якобы говорится о том, что я пропускаю чемпионат страны. Оказывается, что в таких делах теперь у нас все решает Instagram», — сказала Косторная.
Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова осталась довольна прокатом в короткой программе на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске. .