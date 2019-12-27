Нападающий «Челси» рассказал о впечатлениях о жизни в России

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Нападающий лондонского «Челси» Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России.

Напомним, что бразилец выступал в 2013 году за махачкалинский «Анжи», откуда потом и перешел в стан «синих» за £30 млн.

Он рассказал, что провел в России всего шесть месяцев, но при этом очень благодарен за хорошее отношение к нему. Футболист заявил, что до сих пор поддерживает отношение с некоторыми знакомыми из России. Также форвард отметил погодные условия, заявив, что зимой было «невероятно холодно».

Кроме того, футболист подвел итоги уходящего года.

«Каждый год — особенный. Но я благодарю Бога за то, что продолжаю играть, избегая серьезных травм. За то, что всегда готов выйти на поле. Что на тренировках все получается.

Мне бы хотелось пожелать «Челси» в наступающем году титулов и побед, а также всего наилучшего для меня и моей семьи», — сказал Виллиан в интервью «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что Иско отказал «Челси» и хочет перейти в «Манчестер Сити».