Федор Емельяненко рассказал, звонит ли ему Путин после побед

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Легенда российского ММА Федор Емельяненко поведал, поздравляет ли его президент России Владимир Путин с триумфами в клетке.

Спортсмен заметил, что главе государства хватает и других забот.

«Звонит ли мне Путин после победных бое? Ну вы же видите, что происходит в мире, что происходит в нашей стране... Уверен, президенту хватает своих проблем.

Не созванивались мы с того момента, как я в Rizin побил Сингха. Он поддержал меня. Потом еще один разговор... Такое не надо разглашать в Instagram, мол, со мной пообщался Владимир Владимирович», — приводит слова ветерана ММА Sport24.

Напомним, что 29 декабря Федор Емельяненко встретится с Куинтоном Джексоном из США на японском турнире Bellator.

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