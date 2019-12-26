Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Как сообщает РИА «Новости», это решение было вынесено в Кунцевском районном суде Москвы. Заседание прошло 26 декабря и продлилось около семи часов.
Представители Зайцева уже заявили о намерении подать апелляцию.
Стоит отметить, что в настоящий момент отечественный хоккеист восстанавливается от травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3 ОТ).
Ранее олимпийский чемпион по боксу раскритиковал Губерниева за слова о Сталине.