Экс-тренер «Спартака» Кононов рассказал о доверии к Глушакову

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику московской команды Денису Глушакову, передает «Спорт-Экспресс».

После ухода итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера команды фанаты подвергли игрока оскорблениями, видя в нем причину отставки специалиста. В начале лета Глушаков и «Спартак» разорвали соглашение по обоюдному согласию.

«Если он приносит пользу, то должен играть. Когда ставил его, руководствовался и этим, и тем, что он — капитан команды, и я видел, что он имеет вес в глазах футболистов», — заявил Кононов.

Сам специалист был уволен в конце сентября 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

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