Левандовски обошел Месси в бомбардирской гонке за 2019 год

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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года. Как сообщает Marca, с 1 января 2019 года польский форвард принял участие в 59 матчах, в которых отметился 54 голами как за свой клуб, так и за национальную команду.

Таким образом, Левандовски за календарный год забил больше, чем это сделал аргентинский капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На счету аргентинца 50 забитых мячей в 58 играх за весь год.

Тройку лидеров замыкает французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившийся 44 голами и 49-ти встречах. В теории его может обойти английский вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. У «горожан» в 2019 году запланированы еще два матча в Английской премьер-лиге, потому Стерлинг имеет возможность обойти Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Левандовски перенес операцию на паху.