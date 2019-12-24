Глушаков рассказал об общении с Кадыровым

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об общении с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, из-за слишком напряженного графика руководитель региона нечасто присутствует на занятиях.

«Все в команде знают и чувствуют поддержку властей Чечни. Они достаточно регулярно общаются с нами, в курсе всех дел. Сам Кадыров редко бывает на наших тренировках из-за плотного рабочего плана, поэтому чаще говорим с Магомедом Даудовым», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль отреагировал на слухи о переходе в миланский «Интер».