Министерство спорта России хочет признать крикет и падел видами спорта

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Министерство спорта России хочет включить крикет и падел во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий данному предложению документ появился на официальном сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Также признать видами спорта могут тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо и тхэквондо Международной федерации тхэквондо.

Стоит отметить, что в международный спорт крикет официально включен с 2009 года. Однажды в 1900 году в Париже на Олимпийских играх эта дисциплина была включена в программу.

Падел же более известен в латино-американсих странах и представляет собой смесь тенниса и сквоша.

Ранее были названы имена участников чемпионата России по фигурному катанию.