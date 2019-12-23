Шарапова: у меня есть мотивация, чтобы продолжать играть

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова не собирается покидать большой теннис.

Россиянка уверена, что у нее еще достаточно мотивации для выступлений на высшем уровне.

«Я действительно влюблена в то, чем занимаюсь! Это видно, когда я на корте. Я получаю наслаждение от выступлений.

Да, у меня большие цели и идеи на жизнь после тенниса. Но пока у меня есть мотивация и огонь внутри, я буду оставаться в спорте», — передает слова Шараповой The National.

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