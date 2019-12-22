Российские биатлонисты могут выступить на чемпионате мира под своим флагом

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Сборная России по биатлону сможет выступить на чемпионате мира по своим флагом, сообщает «Матч ТВ».

Об этом проинформировал комментатор Дмитрий Губерниев, который провел встречу с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином. Президент организации заявил, что, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, IBU дождется решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«По-видимому, почти на 100% ту часть сезона, включая чемпионат мира в Антхольце, сборная России проведет под своим флагом», — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что норвежка Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира.