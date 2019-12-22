На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов

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Во время мачта чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди юниорских команд «Кривбасс» и «Морские волны» состоялась массовая потасовка с участием тренера одного из коллективов. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, драка состоялась еще 15 декабря сразу после сирены, оповещающей об окончании матча.

Активное участие в мордобое принял главный тренер «Кривбасса» Сергей Брага. После данного инцидента родителит пострадавших детей обратились в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела.

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