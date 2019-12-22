Депутат Валуев пожалел проигравшего боксера Лебедева

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев прокомментировал поражение Дениса Лебедева от южноафриканского боксера Табисо Мчуну. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По его словам, когда финансовое положение заставляет бойца возвращаться в ринг, то всегда возможен подобный печальный исход.

«Мы видели, что Денис сильно сдал в плане физических кондиций. Пока сложно комментировать его заявление о прекращении карьеры. Одно могу сказать: всегда обидно, что иногда бойцов финансовое положение заставляет драться», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что менеджер Хабиба Нурмагомедова сравнил Фрэнки Эдгара с Робертом Де Ниро.