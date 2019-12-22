Малкин сумел опередить Могильного по очкам в НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин обогнал по количеству очков в заокеанском чемпионате Александра Могильного. Об этом сообщает Sport24.

По ходу игры регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» российский форвард сумел на свой счет записать результативную передачу.

Таким образом, у воспитанника магнитогорского «Металлурга» набралось 1033 очка, что позволило опередить Могильного в списке самых результативных россиян в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Остон Мэттьюс обогнал Александра Овечкина в гонке снайперов.