Кадыров готов бросить вызов Александру Емельяненко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/498/12767498/RIAN_5849976.HR-pic905-895x505-50981.jpg">

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов встретиться в поединке с профессиональным бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

По словам политика, он пока не определился, в каком виде спорта хотел бы провести бой с Емельяненко.

«У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» — сказал Кадыров на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Свой последний поединок Емельяненко-младший провел против стронгмена Михаила Кокляева, одолев соперника.

Ранее сообщалось, что глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев может организовать бой между Кадыровым и Емельяненко.