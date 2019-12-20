Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в полуфинальном матче турнира в Абу-Даби испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.
Встреча, которая продолжалась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3 в пользу испанца.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Таким образом, российский теннисист сыграет с сербом Новаком Джоковичем за третье место, а Надаль сразится за первое место с греком Стефаном Циципасом.
Ранее Новак Джокович проиграл Стефану Циципасу на турнире в Абу-Даби.