Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби

<img src="//img.gazeta.ru/files3/739/12468739/RTS2KEGD-pic905-895x505-54415.jpg">

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в полуфинальном матче турнира в Абу-Даби испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.

Встреча, которая продолжалась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3 в пользу испанца.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом, российский теннисист сыграет с сербом Новаком Джоковичем за третье место, а Надаль сразится за первое место с греком Стефаном Циципасом.

Ранее Новак Джокович проиграл Стефану Циципасу на турнире в Абу-Даби.