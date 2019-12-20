Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

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Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает «Диалог.UA».

По словам главы организации, это связано с тем, что в Украине недостаточно финансирования со стороны государства. Он отметил, что в данное время почти все деньги, что были у Федерации, были выплачены на тренировочные базы за границей, что привело к остановке процесса подготовки.

Гоцул добавил, что те средства, то остались на счетах организации, руководство страны не разрешает выводить, так как они не попадают под определение «платежей первой необходимости».

Ранее в Госдуме поддержали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) направить во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несогласие.