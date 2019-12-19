Путин прокомментировал возможное лишение России Евро-2020

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции высказался о возможном лишении России права на проведение чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Напомним, что 9 декабря WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. В ответ на это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласилось с вердиктом и теперь готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«WADA не запретило проводить соревнования. Внимательно давайте почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: билеты проданы. Все продали, кто их вернет? Может, WADA? Это все ерунда», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что президент России в ходе пресс-конференции отдельно высказался о допинге в фигурном катании.