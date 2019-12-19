46 человек получили ранения во время «Эль классико», сообщают СМИ

По меньшей мере 46 человек были травмированы около стадиона «Камп Ноу» во время перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», сообщает Marca.

Болельщики получили ранения и были вынуждены обратиться за помощью. Во время матча около арены собралось около пяти тысяч человек, которые устраивали беспорядки, из-за чего пришлось вмешаться полиции.

Матч «Эль классико» изначально должен был пройти в октябре, однако был перенесен из-за протестов в Барселоне. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» подрались со сторонниками независимости Каталонии.