«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет

Впервые за 17 лет в матче «Эль Класико» не было оформлено ни одного гола. В предыдущий раз похожим образом прошла встреча 2002 года.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча, который прошел 18 декабря 2019 года.

Стоит также отметил, что в 2011 году обе команды не смогли оформить голы в основное время, однако в дополнительное мадридский «Реал» забил мяч, став обладателем кубка Испании.

В данный момент на первом месте турнирной таблицы чемпионата страны лидирует каталонская «Барселона» с 36-ю очками. «Сливочные» отстают от сине-гранатовых по дополнительным показателям. У их ближайшего преследователя «Севильи» 31 балл.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче чемпионата Испании.