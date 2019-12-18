В стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом» произошли изменения
В стартовом составе каталонской «Барселоны» на перенесенный матч десятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» произошли изменения.
Изначально с первых минут должен был сыграть Серхио Бускетс, однако вместо него на поле появится Иван Ракитич. Однако причина такой ротации состава пока неизвестно.
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании.