Загитова опубликовала видео с тренировки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию — 2018 Алина Загитова опубликовала видеозапись своей тренировки в «Самбо-70», сообщает РИА «Новости».

Спортсменка, в активе которой золотые награды всех турниров, объявила о решении приостановить карьеру 13 декабря. В текущем сезоне Загитова сосредоточится на выступлениях в ледовых шоу и не будет принимать участие в чемпионатах России, Европы и мира.

Ранее сообщалось, что Загитова тренирует парное катание в шоу Навки.