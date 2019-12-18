Гендиректор «Спартака» высказался о назначении Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды, передает Sport24.

В конце сентября из команды был уволен Олег Кононов из-за неудовлетворительных результатов «Спартака» в чемпионате России. В середине октября было объявлено о назначении Доменико Тедеско.

«Очень надеюсь, что сейчас у Доменико Тедеско будет время поработать, наладить игровые связи, привить свой почерк и видение футбола. И он будет для нас долгосрочным проектом», — заявил Цорн.

После 19-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на десятом месте турнирной таблицы, имея в активе 22 балла.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с Педро Рошей.