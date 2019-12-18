Загитова тренирует парное катание в шоу Навки

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Татьяны Навки, сообщает ТАСС.

Спортсменка уверена, что опыт участия в ледовых шоу, как и тренировки в парном катании пойдут ей на пользу.

«В этом шоу катаешься не один, нужно подстраиваться под партнера. Нужно все делать одинаково, если ты что-то забыл, будет уже не синхронно. Мы уделяем этому очень много внимания», — заявила она.

Загитова 13 декабря объявила о решении приостановить карьеру. В текущем сезона фигуристка приняла участие в финале Гран-при, где заняла последнее, шестое место.

Ранее сообщалось, что Загитова отказалась комментировать реакцию болельщиков на ее уход.