В «Самбо-70» считают, что «Тутберидзе довели»

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал конфликт российского тренера Этери Тутберидзе с коллегами Татьяной Тарасовой и Евгением Плющенко, произошедший на фоне приостановление карьеры олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

По его мнению, эмоциональный тон Тутберидзе связан с тем, что ее «довели».

«Тутберидзе довели, конечно. Всю жизнь такие взаимоотношения продолжаются. Если быть посвященным в фигурное катание, то можно десятилетиями прослеживать все эти взаимоотношения разных школ и тренеров», — цитирует Лайшева телекомпания «Новый век».

Он также отметил, что не считает этот случай самым скандальным, произошедшем в фигурном катании.

Ранее Лайшев рассказал, как надо работать с Тутберидзе.