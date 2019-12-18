Rambler Group и Twitch урегулировали спор

Rambler Group сообщила в среду об отзыве иска к видеохостингу Twitch в рамках подписанного соглашения об урегулировании спора.

Летом Rambler Group, обладающая эксклюзивными правами на трансляции матчей Английской Премьер-лиги в России, подала иск к Twitch о прекращении незаконного размещения в России видеоконтента, права на который в России принадлежат Рамблеру, а также о выплате компенсации в связи с пиратскими трансляциями матчей Английской премьер-лиги на Twitch.

В итоге стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий Рамблера.

Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен.

В результате переговоров Rambler Group и Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Документ не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск.

Кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты.

«Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог», — заявил Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group.

«Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми Okko Спорт сможет встроиться в эту модель контента», — подчеркнул Гершкович.