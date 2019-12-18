СМИ сообщили имена планирующих покинуть «Зенит» игроков

По окончании текущего сезона несколько футболистов петербургского «Зенита» планируют покинуть клуб, сообщает «Спорт день за днем».

Как стало известно изданию, речь идет о защитнике Браниславе Ивановиче, а также хавбеках Юрии Жиркове и Роберте Маке. У них заканчиваются трудовых соглашения с сине-бело-голубыми в конце сезона-2019/20, которые футболисты продлевать не намерены.

После 19-ти сыгранных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак продлил соглашение с «Зенитом» до 2021 года.