Российская лига отказалась от проведения «фрик-боев»

Российская лига Absolute Championship Akhmat (ACA), проводящие бои по смешанным единоборствам (MMA), не заинтересована в организации поединков, подобных тому, что провели между собой Александр Емельяненко и Михаил Кокляев.

Об этом заявил основатель промоушена Майрбек Хасиева. По его словам, в таких «фрик-боях» результат заранее известен.

«Это несерьезно, нам это неинтересно. Я не приемлю такие бои», — приводит слова Хасиева «Р-Спорт».

Ранее боец UFC Петр Ян высказался о бое между Емельяненко и Кокляевым.