Шипулин считает упущенной возможность бороться в суде с WADA

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении отечественного спорта, передает «Комсомольская правда».

По словам олимпийского чемпиона Сочи-2014, момент, когда надо было бороться с возможными последствиями допингового скандала в судах, был упущен еще два года назад.

«Знаю, что сейчас настанет не очень хорошее время, когда будут суды. Мне кажется, что мы упустили еще два года назад тот момент, когда надо было бороться в суде. Мы помним, как наши спортсмены перед прошлой Олимпиадой отстояли свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказал спортсмен.

Он добавил, что лично готов помогать спортсменам, пострадавшим от санкций.

9 декабря WADA запретил российским сборным участвовать в мировых турнирах на четыре года из-за манипуляций с данными Московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров».