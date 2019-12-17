Федерация фигурного катания назвала искусственным скандал вокруг Загитовой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о скандале вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой и тренерского штаба ее наставницы Этери Тутберидзе, передает «Эхо Москвы».

13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры, о чем высказались многие эксперты, в том числе и заслуженный тренер Татьяна Тарсова, и Евгений Плющенко. 14 декабря в Instagram TeamTutberidze был опубликован пост, в котором приводилось заявление тренерского штаба Тутберидзе с критикой Тарасовой и Плющенко.

«Скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация фигурного катания России не будет принимать в нем участия», — заявил Горшков.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал Тарасову после конфликта с Тутберидзе.