Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА «Новости».

В Лиге чемпионов выступали петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а за выход в плей-офф Лиги Европы боролись ЦСКА и «Краснодар». Краснодарская команда заняла третью строчку в своей группе, три другие клуба оказались на четвертых местах.

«Не катастрофа, но не очень приятно. Хотелось бы видеть команды в весенней части турниров, но, к сожалению, вот такой вот результат. Это не трагедия, но неприятно», — заявил Прядкин.

Ранее экс-футболист «Зенита» рассказал о проблемах команды.