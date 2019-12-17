15 новых дел открыто после перепроверки данных Московской лаборатории
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сделала важное заявление.
Она отметила, что сообщила, что РУСАДА передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) около 15 дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.
«Часть дел будет передана в РУСАДА... Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно. WADA эти имена не публикует», — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».
Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.