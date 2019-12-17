Лидер «Спартака» признался, что переживает за судьбу ОПГ «Сирень»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия заявил, что переживает за своего одноклубника Джано Ананидзе, который в последнее время стал редко появляться в основе красно-белых. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тандем Джикии и Джано в команде шуточно называют ОПГ «Сирень».

«Переживаю за то, что наша ОПГ «Сирень» падет. То доверие, которое могло исходить от нового главного тренера Доменико Тедеско, Ананидзе не получил.

Ситуация, когда ты выходишь всего на 20 минут, сильно угнетает и не позволяет показать все свои лучшие качества», — сказал капитан московского клуба.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым.