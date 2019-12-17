Поветкин хочет побороться за титул чемпиона мира

Российский профессиональный боксер Александр Поветкин изъявил желание вновь побороться за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает «РГ».

По его словам, он до сих пор сохраняет хорошую физическую форму и сохраняет шансы на борьбу за престижный пояс.

«Я был настроен на победу в поединке против Хантера, но бой не задался. У меня есть уверенность, что в ответном противостоянии все получится.

Я все еще нахожусь в хороших кондициях и хочу выиграть пояс чемпиона мира», — сказал Поветкин.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался в любви к главному виду спорта в своей жизни.