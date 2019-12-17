«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» дома крупно обыграл «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча закончилась со счетом 3:0.
Стоит отметить, что российский нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Как итог, для «столичных» это поражение стало первым после двух побед подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0
1:0 — Робинсон (Тексье, Савар) – 11:32' (5x5),
2:0 — Бьеркстранд (Нюквист, Дженнер) – 41:32' (5x5),
3:0 — Бьеркстранд (Харрингтон, Пик) – 48:46' (5x5).
Ранее сообщалось, что Ковальчук заработал более $14 млн за 81 матч за «Лос-Анжелес».