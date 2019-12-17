Навка рассказала, как заполучила Загитову в свое шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поговорила о своем ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Главную роль в постановке на льду исполнит олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова.

«Как Алина попала именно в мое шоу? А кто еще мог претендовать на такое счастье? Только я, Татьяна Навка. У Алины даже шансов не было думать о каком-то другом шоу. Только в нашу «Спящую красавицу» — название же говорит само за себя.

Не было даже мыслей пригласить кого-то еще... Мне очень приятно, что команда Загитовой и команда Тутберидзе без раздумий дали согласие на это», – отметила Навка в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Ранее Плющенко жестко ответил хореографу группы Тутберидзе.