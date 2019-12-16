Ягудин выразил поддержку Тарасовой в конфликте с Тутберидзе

Чемпион олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин вступился за заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в конфликте с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Спортсмен написал пост в Instagram, в котором обвинил определенную группу человек в травле легендарного специалиста.

Ягудин назвал Тарасову выдающимся комментатором, талантливой личностью и призвал ценить великих людей.

Напомним, что в сети появилась петиция на имя Владимира Путина и Константина Эрнста с просьбой отстранить ее от работы на телевидении.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух высказался по поводу конфликта Этери Тутберидзе с Татьяной Тарасовой.