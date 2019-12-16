Ягудин выразил поддержку Тарасовой в конфликте с Тутберидзе
Чемпион олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин вступился за заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в конфликте с тренерским штабом Этери Тутберидзе.
Спортсмен написал пост в Instagram, в котором обвинил определенную группу человек в травле легендарного специалиста.
Ягудин назвал Тарасову выдающимся комментатором, талантливой личностью и призвал ценить великих людей.
Напомним, что в сети появилась петиция на имя Владимира Путина и Константина Эрнста с просьбой отстранить ее от работы на телевидении.
Ранее сообщалось, что Илья Авербух высказался по поводу конфликта Этери Тутберидзе с Татьяной Тарасовой.
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Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми - восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой @t.a.tarasova , я не могу. Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Я вас люблю всегда!!!! Тарасова для меня навсегда! #нетарасова #лучшая #великая #навсевремена #ягудин #ягудинтарасованавсегда