«Лос-Анджелес Кингз» расторнет контракт с Ковальчуком

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» расторгнет контракт с форвардом сборной России Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает пресс-служба двукратных обладателей Кубка Стэнли.

Калифорнийский клуб уже выставил 36-летнего форварда на драфт отказов, целью которого является полное расторжение трудового договора.

Напомним, что в текущем сезоне воспитанник московского «Спартака» провел в составе «королей» 16 матчей, в которых сумел забить три гола и отдать шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги Кубка Первого канала.