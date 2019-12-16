Французский вратарь арестован по подозрению в изнасиловании

Вратарь французского «Нанси» Баптисте Валетте арестован жандармерией по подозрению в изнасиловании юной девушки. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на AFP.

По информации источника, в следственные органы обратилась гражданка 2001 рождения, которая заявила о факте насильственных действий в одном из ночных клубов города ночь с 14 на 15. декабря.

В тот же день голкипер был доставлен в отделение. Из-за того, что он был задержан в состоянии алкогольного опьянения, допрос был проведен позже запланированного времени.

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