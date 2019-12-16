Губерниев вступился за Тарасову

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову в скандале с ее возможным отстранением от работы на телевидении. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, вмешательство в работу СМИ недопустимо даже со стороны зрителей, так как это нарушает законодательство Российской Федерации.

«Татьяна Анатольевна — прекрасный комментатор, потому что она вызывает у людей разные эмоции. Она великолепно справляется со своими обязанностями.

Никто не имеет права вмешиваться в работу СМИ, поэтому рекомендую всем подумать над этим», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что поклонники фигурного катания требуют отстранить Тарасову от работы комментатором.